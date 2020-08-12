«Я по глупости изменил на съемках во Львове»: Иван Стебунов вспомнил развод с Александровой

Актер Иван Стебунов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свое тяжелое расставание с актрисой Мариной Александровой. Их брак продержался всего два года — с 2008 по 2010 год.

«Я изменил. Во Львове на съемках. По глупости. В нетрезвом состоянии. И все выключилось и закончилось. Это был неправильный поступок. Женщина сразу все понимает. Я приехал из Львова совершенно другой. Мы были разные люди с Мариной, и наш брак, конечно, вряд ли долго продержался. Мой поступок ужасный, конечно». Иван Стебунов

Как отметил актер, во время развода он хотел уйти из «Современника», но художественный руководитель Галина Волчек его отговорила. «Она рассказала мне свою историю жизни. Я остался на тот момент в театре и проработал еще долгое время. Она талантливо по-режиссерски все разложила. Вспомнила, как сама разводилась с Евстигнеевым. Тогда она сказала ему фразу: «Если ты имеешь смелость мне врать, то почему не имеешь смелости сказать правду». Я сразу представил себе тяжелые разговоры Волчек с мужем», — сказал актер.

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Напомним, что Иван Стебунов сейчас женат на модели Елене Власовой. В браке они два года. Детей у них пока нет.