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Без притворства: в каких художественных фильмах показаны реальные сцены секса

Составлен список картин с натуральным интимом в кадре.

Без притворства: в каких художественных фильмах показаны реальные сцены секса
«Антихрист» Ларса фон Триера. Фото: стоп-кадр из фильма.

Профессиональные актеры знают, как сыграть нежность, поцелуи и даже секс перед камерой, чтобы все было понарошку, а смотрелось натурально. В постельных сценах нередко используются специальные накладки, чтобы прикрыть интимные места, и это только один из трюков, позволяющих артистам играть в эротику.

Но есть ряд художественных фильмов (и речь идет не о порно), в которых создатели посчитали нужным показать реальный секс в кадре. Список из семи таких картин составил журнал Cosmopolitan. Кто хочет увидеть киношный интим без всякого обмана, предлагаем с ним ознакомиться.

«Нимфоманка» Ларса фон Триера (2013). Сексом в кадре занимаются порноактеры, на чьи тела потом на компьютере наложили «головы» актеров Шайи Лабафа и Стейси Мартин. Но сам интим настоящий.

«Отголоски прошлого» Пола Моррисона (2008). Зрителям запомнилось лицо Роберта Паттисона, искаженное оргазмом. Чтобы передать эту эмоцию максимально достоверно, актер мастурбировал во время съемки, о чем сам позже признался в интервью.

«Калигула» Тинто Брасса (1979). Продюсер фильма — издатель порножурнала «Пентхаус» Боб Гуччионе — вставил в картину подлинные постельные сцены без ведома режиссера, уже после завершения съемок.

«Коричневый кролик» Винсента Галло (2003). Этот фильм освистали на Каннском кинофестивале. В том числе и за сцену орального секса.

«Антихрист» Ларса фон Триера (2009). Данную картину многие зрители могут найти неприятно, ее даже называют эротическим хоррором. Но известно, что в ее интимных сценах не использовались дублеры.

«Спи со мной» Клемента Вирго (2005). Исполнители главных ролей Лорен Ли Смит и Эрик Бальфур позже признались, что постельные сцены не были сымитированы — все по-настоящему.

«Клуб Shortbus» Джона Кэмерона Митчелла (2006). Из-за количества различных совокуплений на экране фильм можно было бы назвать порнографическим, но режиссер уверяет, что это не так, ведь он ставил перед собой высокие художественные задачи.

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интиминтимные сценыкинооткровенная съемкаОтношенияпостельная сценасекс