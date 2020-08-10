«Между нами вспыхнула страсть»: Милена Безбородова вернулась к любимому на проект «Дом-2»

10 августа в 23:00 на канале ТНТ покажут свежий выпуск шоу «Дом-2», в котором произойдет знаменательное событие: одна из самых эмоциональных пар телепроекта снова воссоединиться. Речь идет об Алексее Безусе и Милене Безбородовой — девушка возвращается на поляну.

Напомним, что эта пара всегда демонстрировала сильные чувства, но при этом регулярно выясняла отношения. Зрители запомнили множество скандалов и истерик Милены. В итоге, после двух лет съемок красавица покинула проект, а ее молодой человек отказался уходить.

Алексей был зол и отказывался общаться с бывшей возлюбленной. Она же тяжело переживала этот разрыв и несколько раз выкладывала эмоциональные видео в Instagram, умоляя своего мужчину о встрече. Через два месяца сердце Безуса растаяло, и он поговорил с девушкой. Их отношения наладились, пара даже съездила в совместный отпуск.

«После первой встречи мне не хотелось никаких отношений с Миленой, но еще две-три встречи — и между нами вспыхнула страсть, возникло желание снова начать отношения. Было сделано много откровений, ошибки были учтены, и была вера с обеих сторон. Я долго упрашивал ведущих, чтобы Милену пригласили на проект и дали нам шанс. Но они считали это плохой затеей. Спустя месяц моих уговоров мы все же получили шанс…» — рассказывает Алексей.

Мужчина признался, что ему жалко расставаться с девушкой, в отношения с которой он вложил столько эмоций. По его словам, они оба изменились, и теперь им предстоит «отшлифовать» свою любовь до свадьбы, которая может состояться уже в декабре, если все останется так, как есть. Сам он готов принять Милену с ее тяжелым характером и нестандартным взглядом на некоторые вещи.

Но пройдет ли Алексей этот тернистый путь, зрители и он сам узнают только со временем.