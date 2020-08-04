Город любви: определили место в России, где женщины чаще сами домогаются мужчин

Новости, в которых женщины по разным причинам страдают от мужчин, уже, скорее всего, никого не удивляют. Но иногда и мужчины испытывают проблемы со стороны прекрасной половины человечества. Причем, те посягают на самое важное – нарушают неприкосновенность личной жизни.

Как выяснили в исследовательском агентстве Zoom Market, почти в половине случаев (48 процентов) это происходит на работе, на втором месте (35) – бары. На третьем и четвертом – гости (11) и общественный транспорт (6).

При этом больше всего мужчин домогаются в Санкт-Петербурге. В Москве – чуть меньше, поэтому она на второй строчке рейтинга. На третьей – Краснодар. А вот в Казани, Красноярске и Нижнем Новгороде дамы куда сдержаннее.

Исследование прошли 2400 мужчин из 20 российских городов.