Помпезные 35: Джиган отпраздновал день рождения в кругу семьи

Если кто не знает, как правильно праздновать День рождения, следует взять несколько уроков у российского рэпера Джигана. Во всяком случае, снимки с празднования 35-летия музыканта говорят о том, что вечеринка прошла в лучших семейных традициях. Видимо, страсть к творчеству передалась от Джигана его отпрыскам.
А как иначе объяснить, что первые слова поздравления в стихах рэперу сказали его дочери Лея и Майя, они же преподнесли папе поделки, сделанные своими руками.
Ну а дальше звездное семейство переместилось в ресторан, куда уже были приглашены самые близкие друзьям. Королевой бала выступила супруга Джигана Оксана Самойлова. На вечеринке от гостей не укрылось, что семейный кризис миновал, а влюбленные делают все возможное чтобы восстановить счастье в отношениях.
«Я благодарю вселенную за все, что происходит, потому что это все мои уроки, и они, очевидно, пошли мне на пользу», — написала Оксана Самойлова в Instagram.
Напомним, что разлад в отношениях между Оксаной Самойловой и Джиганом начался после того, как музыкант в первой половине этого года стал регулярно принимать алкоголь и наркотики. В итоге рэпер попал на лечение в реабилитационный центр, его жена даже подала на развод, но позже отозвала заявление.