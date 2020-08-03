Помпезные 35: Джиган отпраздновал день рождения в кругу семьи

Если кто не знает, как правильно праздновать День рождения, следует взять несколько уроков у российского рэпера Джигана. Во всяком случае, снимки с празднования 35-летия музыканта говорят о том, что вечеринка прошла в лучших семейных традициях. Видимо, страсть к творчеству передалась от Джигана его отпрыскам.

А как иначе объяснить, что первые слова поздравления в стихах рэперу сказали его дочери Лея и Майя, они же преподнесли папе поделки, сделанные своими руками.

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Ну а дальше звездное семейство переместилось в ресторан, куда уже были приглашены самые близкие друзьям. Королевой бала выступила супруга Джигана Оксана Самойлова. На вечеринке от гостей не укрылось, что семейный кризис миновал, а влюбленные делают все возможное чтобы восстановить счастье в отношениях.