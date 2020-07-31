Дайнеко поддержала челлендж против насилия над женщинами фотографией с голой грудью

Множество звезд по всему миру выкладывают черно-белые фотографии в поддержку слабого пола.

Популярная певица Виктория Дайнеко поддержала «черно-белый» женский челлендж #womensupportingwomen, запущенный за рубежом. Изначально этот вызов был посвящен проблемам насилия над женщинами в Турции, так как данное государство собралось выйти из Стамбульской конвенции, которая поощряет права представительниц слабого пола и защищает их от бытового насилия.

Дамы стали публиковать свои черно-белые снимки с информацией об этом важном документе, но позже челлендж разлетелся по всему миру с более простой идеей поддержки женщинами друг друга.

«Это очень важный челлендж с очень непростой историей за ним», — написала Дайнеко, выложив в Instagram свое фото.

Очевидно, певица хотела выделиться из буквально серой массы участниц вызова и опубликовала снимок с голой грудью. На фото она прикрывается руками и черным пиджачком, зато обнаженную звезду украшает небрежная бабочка на шее. Поклонников певицы откровенность снимка при таком серьезном поводе не смутила, в комментариях они восхищаются красотой 33-летней артистки.

Напомним, в 2015-2017 годах Виктория была замужем за музыкантом Дмитрием Клейманом и родила в браке дочь. После развода звезда рассказывала журналистам, что в ее семье тоже были случаи домашнего насилия.