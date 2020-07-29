«Моя личная жизнь не продается»: Наргиз прокомментировала смерть первого мужа

28 июля певица Наргиз Закирова сообщила в Instagram о смерти своего первого мужа Руслана Шарипова, отца своей старшей дочери Сабины. Артистка поблагодарила всех, кто выразил ей соболезнования, но отметила, что не стала бы писать о подобном в соцсетях, так как не считает чью-либо смерть поводом для пиара.

Своим постом звезда попросила у журналистов не тревожить ее и ее близких насчет комментариев. Так как за сутки представители прессы уже «оборвали телефон» ее матери, находящейся в Нью-Йорке. Наргиз подчеркнула, что ее семья сама будет справляться с этим горем, а людей, которые пытаются нажиться на трагедиях и смертях, она презирает.

«Понимаю, что нынче большинство известностей с превеликим удовольствием свершили бы на этом круготелевизонное путешествие по каналам, с сериями и сюжетами, длинною в вечность. Я же в их число не вхожу. Моя личная жизнь не продается и не покупается!» — написала певица.

Закирова завершила свой пост фразой о том, что ее поклонникам совсем не обязательно знать о ней все.

Добавим, что в разные годы Наргиз жила с тремя разными мужчинами, от каждого из которых родила по ребенку. Точных данных о браках певицы в Сети нет, так как она рьяно скрывает детали своей личной жизни.