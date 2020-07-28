Барановская, Мартиросян, Краснова и Баста поговорят об отношениях в новом YouTube-шоу

Популярная телеведущая Юлия Барановская анонсировала в Instagram новое YouTube-шоу канала Gazgolder, который известен проектом «Музыкалити». Звезда радио и ТВ объявила, что 29 июля выйдет первый выпуск передачи «Конечно, Вася!».

В рамках этого шоу три успешные женщины — Барановская, стендап-комик Наташа Краснова и жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина — пришли на мужскую территорию (футбольное поле) и общаются на мужские темы. Как уже можно было догадаться, первым гостем стал Василий Вакуленко, он же репер Баста.

«Зацепиться языком с гостем — это мое, вы знаете, но у ростовских парней, ощущение, что споры заложены на генетическом уровне. А вот кто кого — узнаем завтра», — написала Юлия.

В такой компании разговор, естественно, пошел об отношении полов. Темой первого выпуска стали «Подкаблучники и жены-манипуляторши». Дамы обсудили с Бастой, который сам счастлив в браке, может ли жена запрещать мужу общаться с друзьями, выпивать и ходить без нее на мероприятия.

Пока не понятно, кто конкретно будет ведущим этого шоу: женский триумвират, Вася Вакуленко или интервьюеры будут постоянно меняться. Но проект обещает быть горячим и, возможно, даже полезным для тех, кто зашел в тупик в своей семейной жизни.