«Жизнь — это все. Слава — ничто»: психолог назвал главную ошибку Мастера и Маргариты

Психолог-блогер Юрий Вагин опубликовал в Instagram свой очерк на роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Специалист кратко напомнил читателям историю любви главных героев, а перед этим рассказал об известном исследовании, когда психологи спросили у пожилых людей, о чем они больше всего жалеют в конце жизни. Тогда большинство ответило, что они слишком мало были с близкими людьми и слишком мало путешествовали.

В конце романа Воланд подарил Мастеру и Маргарите вечный покой — место, где они могли бы гулять под вишнями, слушать музыку Шуберта, жечь свечи и вместе встречать рассветы. Несмотря на смерть, это было счастье для влюбленных, и они приняли его. При жизни же оба стремились закончить книгу о Понтии Пилате, чтобы Мастер прославился, вместо того, чтобы просто быть счастливыми в обществе друг друга.

Сделав такое заключение, психолог вновь напомнил о старом опросе пожилых людей.

«Ни один не сказал, что жалеет, что не написал роман о Понтии Пилате. Многие могли гулять с любимыми под вишнями днем, а вечером слушать музыку Шуберта, жечь свечи и встречать рассвет. Можете и вы. Для этого не обязательно ждать встречи и умирать, — резюмирует Вагин. — Когда вы последний раз жгли свечи? Когда слушали вечернюю серенаду Шуберта? Когда встречали рассвет? Жизнь — это все. Слава — ничто».

Справка Teleprogramma.pro

Юрий Вагин — психотерапевт, кандидат медицинских наук, преподаватель психологии и блогер. Более 30 лет занимается психотерапевтической практикой. Возглавляет собственный психологический центр. Автор 8 монографий и более 50 научных статей, а также серии книг «Совет в конце тоннеля».