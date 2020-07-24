«Будил меня ночью, чтобы прочитать что-то новое»: Марина Влади вспомнила особую любовь Высоцкого

25 июля исполнится 40 лет со дня смерти Владимира Высоцкого. К этой дате 82-летняя вдова легендарного барда Марина Влади дала интервью «Известиям». Женщина рассказала, что супруг часто снится ей, а если уснуть не удается, то она включает до боли знакомые песни и слушает его голос.

Влади вспомнила, что Высоцкий при первой же встрече в шутку сказал ей, что она станет его женой. Актрисе часто признавались в любви, и она рассмеялась после слов советского коллеги. Они потом еще долго оставались просто друзьями, приходя в восторг от таланта друг друга. Актриса призналась, что в ее жизни было множество любовных увлечений и четыре брака, но история с Высоцким стала самой главной.

«Самые интересные моменты связаны с искусством, когда Володя читал мне свои стихи. Порой будил меня ночью, чтобы прочитать что-то новое. Нас связывала не только любовь мужчины и женщины, но и сопричастность людей творческих. Она и стала одной из самых прекрасных сторон нашей жизни», — говорит знаменитая вдова.

При этом брак двоих творческих людей был далек от рая. Актриса вспомнила, что ей постоянно приходилось спасать мужа от смерти. Он отдавал всего себя искусству и очень быстро выгорал. Французской звезде пришлось практически переехать в Союз и отчасти пренебречь собственной карьерой. Говоря об их браке, она отмечает, что у поэта или музыканта редко бывает такая жена, что будет заниматься им с утра до ночи, а Высоцкому нужна была именно такая.