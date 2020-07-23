«Не сидите дома»: Ольга Орлова дала советы по отношениям своим подписчицам

Женщины часто жалуются ведущей на измены и недостатки своих мужчин.

22 июля певица и телеведущая Ольга Орлова устроила своим подписчикам в Instagram «вопрос-ответ» на тему отношений. Как она сама отметила в финале, чаще всего женщины пишут ей об изменах, пьющих мужьях, вредных свекровей, мужчинах, которые все никак не делают предложение, и страхе одиночества. Звезда признается, что отвечает им не как психолог, а на основе своего личного опыта.

Одна из женщин написала Орловой, что после развода уже довольно долго остается одна, хотя сумела отпустить прошлые отношения.

«Перестаньте ждать! Наслаждайтесь жизнью! — ответила ей ведущая «Дом-2». — Выходите с подругами, будьте всегда на виду и среди людей! Ваш человек вас найдет. Только не сидите дома, он с доставкой на дом не появится!»

Еще одна женщина пожаловалась, что у нее с супругом секс случается лишь раз в месяц, хотя она уверена, что он ей не изменяет. Пара вместе уже 14 лет.

«А что вы лично сделали, чтобы изменить эту «традицию»? Давайте, девчули, тоже шевелиться и действовать!» — написала в ответ Орлова.

Еще одна подписчица рассказала, что ушла от мужчины, а он даже не попытался ее остановить. Теперь у него другая возлюбленная, а оставшаяся одна женщина страдает.

«Не остановил — значит, не любил… Значит, не ваш мужчина… — заключила телеведущая. — Но я против выступлений ухода для того, чтобы «остановил». Хотите сохранять — не надо пугать уходами. Решили уйти — уходите!»

Стоит добавить, что многие подписчицы благодарят Орлову за ее мнение. Женщины признаются, что слова артистки придают им сил и уверенности идти вперед.