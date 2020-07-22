«Женщина вянет в равнодушии»: Иван Охлобыстин назвал главные жизненные задачи жен

Популярного актера Ивана Охлобыстина, прожившего в браке со своей женой Оксаной много лет, спросили, меняются ли отношения с годами. Артист ответил утвердительно и добавил, что они совершенствуются — супруги начинают понимать друг друга с полуслова. По мнению звезды, внешность (или, как он выразился, «мясо») не играет роли, главное во второй половинке — душа.

Охлобыстин считает, что у женщины две главные жизненные задачи: рожать и спасать. Второе относится к мужчине, так он всегда «сгорает в страстях» и стремиться к тому, что его убивает.

«А женщина вянет в равнодушии. Достаточно не обращать внимания на нее, и она зачахнет. И она — являющая таинство и чудо рождения — воплощение живой природы, как таковой. Ею надо восхищаться…» — цитирует актера издание «7 дней».

Иван поделился, что его жена иногда спасает его от незапланированных гулянок, а больших глупостей мужчина сам себе не позволяет. Также 57-летний артист признался, что до брака у него была татуировка на руке в виде красивой девушки в купальнике. Облик нарисованной дамы актеру очень нравился, а потом судьба преподнесла ему в подарок жену с такими же чертами лица. Правда, супруга настояла на том, чтобы Иван свел эту татуировку.

В том же интервью актер высказал мысль, что в России иметь много детей могут только безумцы, но это прекрасное, священное безумие. Напомним, у Ивана и Оксаны Охлобыстиных шестеро детей. Пара в браке около 25 лет.