«Я так и не заплатила»: Мадонна «похвасталась» миллионным штрафом от русских

8 лет назад певица дала концерт в Петербурге, во время которого призывала к толерантному отношению к геям.

Популярная американская певица Мадонна опубликовала в Instagram старое видео со своего концерта в Санкт-Петербурге. 8 лет назад, выступая в северной столице России, звезда произнесла со сцены пламенную речь о том, что у представителей ЛГБТ-сообщества есть права любить, кого они хотят, и быть признанными в своей стране и не бояться осуждения.

Среди ее поклонников нашлось немало тех, кто принес на концерт разноцветные таблички и майки с призывами. Со стороны выступление Мадонны стало напоминать митинг.

«Правительство (очевидно, России, — прим. авт.) оштрафовало меня на миллион долларов за поддержку геев. Я так и не заплатила…» — вспомнила 61-летняя артистка.

Нужно отметить, что в последнее время она стала очень политически активной и делает множество постов в поддержку движения Black Lives Matter. Не совсем понятно, как сюда вписывается старый инцидент с ЛГБТ-речью в России. Возможно, певица в очередной раз хочет напомнить поклонникам, какой она непримиримый борец за права людей.

Однако, история с миллионным штрафом оказалась немного преувеличенной. Журналисты интернет-канала Mash «подняли» старые судебные документы и выяснили, что в отношении Мадонны иск в 2012 году подали девять питерских активистов и требовали они всего 333 тысячи рублей. Звезда выиграла это дело не явившись в зал суда, и, естественно, ничего не платила. Наоборот, после апелляции были оштрафованы истцы. Им пришлось заплатить по 3000 рублей организаторам концерта за юридическое беспокойство.