Мишель Обама расскажет об отношениях с близкими после карантина

Супруга экс-президента США Мишель Обама запустила собственный подкаст на платформе Spotify. Об этом событии бывшая первая леди Америки сообщила в Twitter.

56-летняя Мишель будет рассказывать своим слушателям об отношениях между людьми, которые прошли (или нет) суровый экзамен долгого карантина.

«Это был тяжелый год, и я надеюсь, что этот подкаст поможет нам разобраться в том, что мы переживаем, и завести новые разговоры с нашими близкими», — пишет Обама.

Проект стартует с 29 июля.

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Напомним, что госпожа Обама, как и ее муж, поддерживает однополые браки. После того, как они покинули Белый дом, супруги заключили контракт с Netflix на съемку фильмов и сериалов с их участием.

Кстати, недавно о старте своего подкаста объявила голливудская актриса Деми Мур. Он тоже про отношения.