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Криворотов и Косенко были замечены на «тройном свидании» в центре Москвы

Завидные холостяки встретились с молодой певицей Люсей Чеботиной.

Криворотов и Косенко были замечены на «тройном свидании» в центре Москвы
Антон Криворотов известен своим участием в шоу «Холостяк». Фото: канал ТНТ.

На днях в центре Москвы были замечены вместе два секс-символа современной России. Один из них — долларовый миллионер и популярный блогер Сергей Косенко, а второй — звездный стоматолог Антон Криворотов, завидный жених седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Сначала 33-летние мужчины о чем-то оживленно разговаривали, потом в их компании появилась молодая певица Люся Чеботина.

Сергей Косенко
От кого эта роза или кому — осталось неизвестно. Фото: канал ТНТ.

Любопытно, что 23-летняя девушка держала в руках большую красную розу, которую в шоу «Холостяк» мужчина дарит своим фавориткам. Со стороны встреча выглядела, как свидание втроем, хотя Косенко числится официально свободным, а у Криворотова, по идее, сейчас должны быть отношения с победительницей рейтингового шоу, кубинской моделью Барбарой Пино.

Известно, что в итоге троица сняла видео для TikTok с использованием той самой розы. И если это не любовный треугольник, то значит знаменитости готовят очередную коллаборацию. Возможно скоро мы увидим новый телепроект с их участием.

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TikTokАнтон КриворотовКриворотов новостиНовости googleНовости телевидениясвиданиеСергей КосенкоТВ3
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