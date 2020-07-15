Криворотов и Косенко были замечены на «тройном свидании» в центре Москвы

На днях в центре Москвы были замечены вместе два секс-символа современной России. Один из них — долларовый миллионер и популярный блогер Сергей Косенко, а второй — звездный стоматолог Антон Криворотов, завидный жених седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Сначала 33-летние мужчины о чем-то оживленно разговаривали, потом в их компании появилась молодая певица Люся Чеботина.

Любопытно, что 23-летняя девушка держала в руках большую красную розу, которую в шоу «Холостяк» мужчина дарит своим фавориткам. Со стороны встреча выглядела, как свидание втроем, хотя Косенко числится официально свободным, а у Криворотова, по идее, сейчас должны быть отношения с победительницей рейтингового шоу, кубинской моделью Барбарой Пино.

Известно, что в итоге троица сняла видео для TikTok с использованием той самой розы. И если это не любовный треугольник, то значит знаменитости готовят очередную коллаборацию. Возможно скоро мы увидим новый телепроект с их участием.