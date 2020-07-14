«Наслаждаются спокойной жизнью»: Том Хиддлстон съехался со своей новой возлюбленной

Английский актер-красавчик Том Хиддлстон (он же Локи в киновселенной Marvel) держит в тайне свои нынешние романтические отношения. Несмотря на 39-летний возраст, звезда кино еще не был женат, а к его громким романам можно отнести только несколько месяцев интрижки с певицей Тейлор Свифт в 2016 году.

С прошлого года ходят слухи о том, что новой пассией актера стала его партнерша по спектаклю «Предательство», 35-летняя мулатка Зави Эштон (наполовину англичанка, наполовину угандийка). Но по новым сведениям, пара не просто встречается, а уже живет вместе.

В 2020 году Том поселился в Антланте, чтобы сниматься в новом сериале «Локи» для Disney+, там же мужчину и застал карантин. Так вот, инсайдеры сообщают, что актер живет в американском городе вместе со своей подругой.

«Том и Зави молчали об их отношениях, но последние несколько недель она провела с ним в США, — говорит источник издания The Sun, близкий к паре. — Они очень хорошо подходят друг другу и сейчас наслаждаются спокойной жизнью вдали от показухи и гламура шоу-бизнеса».

Тот же человек рассказал, что обычно очень занятые по работе оба артиста смогли принять жизнь вдвоем без съемочной суеты и ловят момент, потому что их графики дальше будут весьма напряженными. Добавим, что Том собирается прожить остаток года в Атланте.