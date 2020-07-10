«Если Оля счастлива, то хорошо»: финалист шоу «Замуж за Бузову» оценил ее нынешнего парня

Валентин Коробков хорошо общался с певицей, пока она не объявила о своем новом бойфренде.

Финалист шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков стал ведущим нового проекта на канале ТНТ «Битва дизайнеров». Teleprogramma.pro взяла интервью у 36-летнего мужчины, спросив его не только о новой передаче, но и о нынешних отношениях со скандальной певицей.

Оказалось, что после прошлогоднего летнего проекта Коробков и Бузова продолжали общаться, поздравляли друг друга с праздниками. Но это было только до того, как у девушки появился ее нынешний молодой человек — Давид Манукян. Сейчас же новоиспеченный телеведущий прекратил общение со звездой, хотя и готов приехать к ней, чтобы помочь с ремонтом новой квартиры.

Зато с мамой Бузовой у мужчины прекрасные отношения, она даже приезжала на его день рождения. Коробков отмечает, что любит и уважает эту семью. А вот что касается блогера Давы, которому Ольга отдала свое сердце, то Валентин очень осторожен в высказываниях.

«Если Оля счастлива, то хорошо. А вот смог бы я по-мужски быть с ним (Манукяном. — Прим. авт.) в друзьях, играть в футбол и пить пиво? То скорее нет, чем да», — сказал ведущий.

По словам Коробкова, он сейчас свободен: съемки и работа отнимают уйму времени, поэтому ему некогда искать любовь. Но уж если мужчина встретит свою вторую половинку, то ни за что не отпустит ее. Ведущий мечтает о большой семье, но «серая мышка», которая хочет быть только женой и не более, его не заинтересует. Валентин хочет видеть рядом с собой самодостаточную и энергичную личность.