Деми Мур стала героиней эротического подкаста о женских интимных фантазиях

57-летняя актриса Деми Мур решила поговорить с поклонниками о сексе. 13 июля стартует ее подкаст под названием «Грязная Диана». В нем звезда будет озвучивать Диану — вымышленную героиню, которая в побеге от своей размеренной жизни и разваливающегося брака тайно ведет эротический сайт, где женщины делятся своими сексуальными фантазиями.

Новый выпуски буду выходить по понедельникам вплоть до 17 августа. Они будут доступны пользователям женского приложения Dipsea, которое и выпустило это шоу, а также на Apple Podcasts, Spotify и других платформах.

«Грязная Диана» — это шоу для всех нас, кто жаждет связи и ищет новый вид эротики. Тот, который не просто фокусируется на том, как выглядит секс, но рассказывает истории о желании, основанные на женском удовольствии. Оно нацелено на то, чтобы изобразить секс как здоровую, естественную часть жизни, без стыда», — говорится в описании нового подкаста.

Деми Мур выступила главной героиней и сопродюсером проекта. Режиссер и автор сценария — Шана Фест. Послушать трейлер с голосом актрисы можно здесь.

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Напомним, что сама звезда была 5 лет замужем за музыкантом Фредди Муром, потом 13 лет за актером Брюсом Уиллисом (родила ему троих дочерей) и еще 6 лет за актером Эштоном Кутчером. Так что опыт в интимных отношениях у нее более чем солидный.