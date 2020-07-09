«Отношения должны меня хранить, а не я их»: Рита Дакота высказалась о семье, любви и верности

8 июля в России отметили День семьи, любви и верности. В честь этого праздника многие звезды шоу-бизнеса выложили в Instagram счастливые фотографии со своими вторыми половинками и детьми. К ним хотела присоединиться и 30-летняя певица Рита Дакота, но передумала.

«Решила, что этот день не для меня, ибо чем закончилась моя история «любви», «семьи» и «верности», вы все знаете», — объяснила поклонникам звезда, имея в виду свой распавшийся из-за измен брак с певцом Владом Соколовским.

Но поразмыслив, молодая артистка решила, что может говорить о семейных ценностях наравне с теми, кто в браке. Рита пришла к тому, что развод тоже может являться способом сохранения семьи, по крайней мере, этот шаг может уберечь близких людей от еще большего зла.

«Я не верю в семью, которую надо «сохранять» через боль, обиды, унижение и тотальное разрушение собственных границ, собственной морали и системы ценностей. Я верю, что это семья должна меня хранить, это отношения должны меня хранить, а не я их…» — рассуждает певица.

Дакота верит, что семья должна нести человеку любовь, а не страх перед чем-либо. И при этом любовь не может случиться без верности. В завершении своих рассуждений звезда пожелала поклонникам счастья в семьях, а также осознанности и права жить в любви и уважении.

Напомним, сейчас артистка встречается с клипмейкером и моделью Федором Белогаем. Его она тоже назвала своей семьей в новом посте.