«Я даже на нее повысила голос»: Пегова рассказала о непростых отношениях с дочерью

Актриса после развода с супругом сама заботится о наследнице. Она не скрывает, что порой ей приходится трудно.

Ирина Пегова является популярной актрисой. Она регулярно снимается в кино. При этом девушка успевает следить за собой, путешествовать и растить дочку Татьяну. С мужем Дмитрием Орловым она развелась в 2011 году. Теперь артистка сама воспитывает 14-летнюю девочку, но не запрещает ей видеться с отцом. Недавно она свозила ребенка в Выксу, где сама когда-то выросла. Также они часто вместе участвуют в фотосессиях.

Однако в интервью Пегова призналась, что ее дочка не такая простая, как кажется. Она проходит через переходный возраст, поэтому теперь актрисе порой приходится быть строгой. Свой талант она применяет и в воспитании наследницы.

«Если я, допустим, не люблю конфликты, то она настоящий дипломат. Сегодня с утра она накосячила так серьезно, что я даже на нее повысила голос, очень строгой была мамой, может быть, даже незаслуженно строгой. Но я это как бы и специально сделала, с моей стороны это была актерская игра, чтобы она поняла, что так делать нельзя. И как она повела себя? Я расчувствовалась и расплакалась от того, какая же она крутая, какой крутой характер. Она тоже могла психануть, сказать что-то, ну вот как подростки делают», — поделилась звезда.

По ее словам, Таня растет в семье, где папа не всегда рядом. При этом у нее больше свободы, чем было у Пеговой в детстве. Также артистка призналась, что девочка унаследовала от нее талант. Она поет на английском языке и танцует и учится рисовать.

Сама Ирина тоже обладает хорошим вокалом и готовится выпустить альбом. С дочкой актриса договорилась вести себя, как подруги. При этом она отметила, что Таня очень хитрая и все понимает. А вот с отцом она ведет себя иначе. Артистка заверила, что девочка очень любит своего отца, об этом пишет «7 Дней».