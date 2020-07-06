Значит, не судьба: коронавирус расстроил свадьбы более 1700 петербургских пар

Многие молодые не стали переносить торжество, а просто отказались от него.

За три месяца ограничений из-за эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге от своей свадьбы отказались 1735 пар — они просто не пришли в ЗАГС в назначенный день. Всего в этот период должна была пожениться 9891 пара, но 2016 из них решили перенести свое торжество на более поздние даты, а 6140 отметили свадьбу скромно, расписавшись без гостей и свидетелей. Такие цифры приводит пресс-служба местной администрации.

Добавим, с 29 июня ЗАГСы города снова устраивают у себя торжественные церемонии, но с малым количеством приглашенных. Включая жениха, невесту, фотографа и видеооператора, на бракосочетание могут явиться не более 10 человек. Молодожены и гости при этом обязаны носить маску и перчатки во всех помещениях, за исключением залов, где проходит сама церемония.

Сейчас в Северной столице России регистрируется около двух сотен браков в день, что соответствует количеству свадеб до коронавируса.

А если бы ваша свадьба выпала на период пандемии, вы бы ее перенесли или пошли бы в ЗАГС вдвоем со своей второй половинкой?