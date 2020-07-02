«Могли в любой момент поменять эти условия»: Нюша рассказала о контракте со знаменитым папой

Певица не так давно перестала сотрудничать со своим отцом, бывшим участником группы «Ласковый май». В интервью девушка объяснила, как они работали все эти годы.

Нюша не скрывает, что несколько раз пыталась пробиться на «Фабрику звезд», но ее не брали. В итоге славу ей принес проект «СТС зажигает суперзвезду». Не многие знают, что свою первую песню девушка написала, когда ей было восемь лет. Она всегда тянулась к музыке. Не исключено, что свою роль сыграли гены, так как мама артистки — Ирина Шурочкина — в юности пела в рок-группе, а отец Владимир Шурочкин — экс-участник музыкального коллектива «Ласковый май».

Когда Нюша стала выступать на сцене, то отец стал ее продюсером. Но не так давно их контракт закончился. Теперь певица сама занимается своим продвижением. Она набрала команду, которая помогает ей. О своих отношениях со знаменитым папой артистка рассказала в YouTube-интервью для Peopletalk.

«Мы делали материал с папой в стиле поп-рок. Это была его музыка, а я написал тексты на английском, на русском языке. Я стала писать песни, но боялась показывать их папе. Он в моих глаза мегапрофессионал, у него есть вкус: Майкл Фрэнкс, джаз, группа Yes. Столько у него было крутой музыки, и тут мои песенки. Я боялась его критики», — вспомнила звезда о начале карьеры.

По словам Нюши, у родителя был свой подход, поэтому он знал, как общаться с ребенком, чтобы не появились звездной болезни.

«Мне не хватало похвалы, чуть-чуть больше папы, чем продюсера. Сейчас я понимаю, что мне нужен был такой папа, чтобы развить во мне такие качества. С моим характером мне нужен был такой поход. Мы наследственно боимся сцены. Мой папа так и не смог преодолеть этот барьер. И мама у меня боится, хоть и выступает только в караоке», — рассказала певица.

Об условиях контракта с отцом девушка говорить не стала.

«Все-таки, это отношения дочки и отца. Мы могли в любой момент поменять эти условия и даже не письменно, а устно. Я могла сказать: «Пап, я хочу пересмотреть процент, мне не хватает на что-то и так далее». По большому счету контракт был условный. У нас были комфортные отношения. Просто пришло время, и они как бы закончились», — пояснила артистка.

Ведущая предположила, что теперь Нюше помогает ее муж в финансовом плане. Однако девушка заверила, что она своей работой занимается сама.