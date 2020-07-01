«Думала, что выйду замуж за цыпочку»: дочь Майкла Джексона рассказала о своих романах

22-летняя дочь Майкла Джексона, модель и актриса Пэрис Джексон, начала выпускать свой документальный сериал на Facebook под названием Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn. Картина посвящена ее жизни, связи с отцом, а также отношениям с молодым музыкантом Гэбриелом Гленном.

В первом выпуске девушка подробно остановилась на своем романе с нынешним бойфрендом. Пэрис призналась, что для удивительно остаться в конечном счете с парнем, так как раньше она больше встречалась с девушками, чем молодыми людьми.

«Никогда не думала, что в итоге у меня будет чувак, — сказала она. — Думала, что выйду замуж за цыпочку».

По словам Джексон, публика не знает о большинстве ее романов — те, которые освещались в прессе, были, в основном, с мужчинами. При этом она рада, что у нее очень понимающая семья, и ее отношения с девушками никто не осуждал. Также она добавила, что не считает себя бисексуалкой, так как у нее были отношения не только с мужчинами и женщинами, но и с трансгендерами. Но, как бы там ни было, сейчас они с Гленном выглядят красивой парой и прекрасно подходят друг другу. Их связывает не только любовь, но и музыка.

Напомним, что однажды Пэрис прилюдно поцеловалась с популярной актрисой Карой Делевинь, после чего поползли слухи об их отношениях.