«Женщина сама палится»: Сябитова предостерегла дам от главной ошибки на первом свидании

Знаменитая телесваха Роза Сябитова продолжает давать советы своим подписчицам в Instagram. Ранее она рассказала, как произвести безотказное впечатление на первом свидании, а теперь раскрыла главную ошибку, которую может совершить женщина на этом важном мероприятии.

Специалист по отношениям поделилась опытом, что мужчин, которые, записав номер дамы, позвонят, назначат свидание и придут на него, крайне мало. По словам Сябитовой, кавалеры звонят только пятой части женщин, но даже если стороны нашли контакт, то не всегда они могут позволить себе встречу из-за занятости или недостаточной мотивации. Поэтому первое свидание имеет такую важность, и на нем женщина должна избежать главной ошибки: показать потребительское отношение к кавалеру.

«Мужчина практически мгновенно понимает, рассматривает ли женщина его как вариант арендно-инвестиционного проекта, или «дойной коровы». Женщина сама, как говорит молодежь, палится в явной или скрытой форме», — пишет Сябитова.

Она пояснила, что явная форма — это полная оплата мужчиной совместных трат: билетов в кино или счета в ресторане. Скрытая же — это подарки и различные услуги. Из рассуждений свахи можно предположить, что женщине вообще не стоит ничего принимать от мужчины на первом свидании, дабы не показывать свое потребительское отношение к нему.

Но в конце поста телеведущая объясняет, что романтическая встреча пройдет успешно, если дама продемонстрируете важное качество прекрасного пола – умение быть милой. А это значит, проявить доброту, внимание и уступчивость.