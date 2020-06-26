Из-за любителя страстных утех в Петербурге оштрафовали секс-шоп

В Петербурге районный суд оштрафовал местный секс-шоп «Точка любви». Причиной стала продажа геля-смазки для любовных утех одному из покупателей во время карантина. Правоохранители не сочли данный товар предметом первой необходимости, а факт его продажи — посчитали нарушением режима самоизоляции.

Как пишет «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», представитель магазина подтвердил, что покупателю была продана гель-смазка за 999 рублей, однако нарушений предписаний властей не было, так как точка, кроме интим-товаров торговала еще салфетками, санитайзерами и другими предметами первой необходимости.

Суд не принял этот довод, как оправдание и выписал магазину штраф на сумму в 30 тысяч рублей.

Напомним, что во время карантина известный питерский музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение о том, что на самоизоляции у них с женой случился долгий секс-марафон. Но, похоже, что товары для любовных утех жителям северной столицы покупать было нельзя.