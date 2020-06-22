«Мы снова вместе»: муж и жена стали донорами почек для одного мужчины

Спустя 16 лет американка отдала свою почку тому же пациенту, что и ее покойный муж.

Необычный случай произошел в американском штате Флорида: муж и жена стали донорами почек для одного человека, правда, с разницей в 16 лет.

Женщина по имени Терри Херрингтон потеряла своего супруга Брайана еще в начале нулевых. Мужчина погиб, упав с крыши, но его здоровые органы, изъятые по донорской программе, спасли жизни четырем нуждающимся в них людям. Одним из них оказался страдающий диабетом американец Джеффри Гренджера. Получив почку и поджелудочную железу, он решил познакомиться со вдовой своего «спасителя», и они подружились.

Но год назад и вторая родная почка Джеффри стала отказывать. Поделившись своей проблемой с Терри, он столкнулся с неожиданной реакцией: женщина предложила тоже стать его донором. Сначала мужчина подумал, что его подруга шутит, но она была серьезна. После истории ее супруга Херрингтон поверила, что донорство — это благое дело, спасающее чужие жизни. Как сообщают СМИ, операция прошла успешно и сегодня почка Терри сидит рядом с почкой ее покойного мужа в организме Гренджера.

«Мы снова вместе», — цитирует женщину канал Fox News.

Хирург, который провел трансплантацию, говорит, что эта почка прослужит Гренджера еще 10–14 лет. Врач добавил, что он не знает других случаев, когда бы муж и жена передали свои органы одному и тому же человеку.