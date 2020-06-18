«И вдруг вся эту туса потянулась ко мне»: Ивлеева рассказала, как попала в свинг-клуб

Телеведущая призналась, что ей было там очень неловко, так как она никогда не смотрела порнофильмы.

18 июня на YouTube появился новый выпуск шоу «Что было дальше?», гостем которого стала популярный блогер Настя Ивлеева. Девушка рассказала историю о том, как она попала в свинг-клуб.

Это произошло, когда звезда только начала путешествовать с проектом «Орел и решка». Съемочная группа приехала в Берлин и собиралась снять сюжет в ночном заведении. Приехав к клубу, ведущая насторожилась. По ее словам, там все ходили полуголые, в коже и латексе. Внутри царила «атмосфера секса», кругом были красный бархат и неоновый свет. Ивлеева подошла на ресепшен, и там ей сказали, что по дресс-коду необходимо раздеться.

«Я начала смущаться, потому что была к этому не готова. Я в командировку езжу простенько: рабочий лифчик, рабочие трусы», — рассказала Настя.

Оператор, режиссер, продюсер и ведущая сняли майки и прошли дальше. Внутри они увидели, что все посетители занимались сексом.

«А, чтобы вы понимали, я никогда не смотрела порнуху. Я терпеть не могу порнографию. Клянусь. Мне неловко смотреть, как это делают другие люди, — заявила блогер. — И там были не красивые девчонки, а люди, у которых все уже потеряно, либо извращенцы. Мне неловко, я очень смущаюсь, хочу убежать. И вдруг вся эту туса потянулась ко мне».

Испугавшаяся Ивлеева потребовала, чтобы продюсер поскорее нашел хозяйку заведения, чтобы записать интервью и поскорее уйти из этого места. Женщина ждала телевизионщиков на втором этаже, где, по словам ведущей, она практически увидела финальную сцену из фильма «Парфюмер». Ведущая была в шоке. Пока они с режиссером обсуждали, что же здесь можно снять, их молодой продюсер неожиданно решил помочь одному из участников оргии. Увидев это, остальная съемочная бригада оттащила коллегу и со смехом убежала из клуба, наплевав на интервью.

Сюжет об этом не попал в передачу, так как программа носит статус семейной. Но некоторые съемки все-таки были произведены. Сохранились ли они, Ивлеева молчит. Ее до сих пор бросает в дрожь, когда она вспоминает пожилых обнаженных мужчин, подходивших к ней в этом клубе.