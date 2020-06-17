«Многие из молодежи переели, еще не наевшись»: врач объяснил, почему появляются асексуалы

16 июня в программе «Культурный код» на радио «Комсомольская правда» обсуждали тему секса. Ведущий отметил, что в Америке было проведено исследование, которое показало, что в последние годы процент сексуально неактивных молодых мужчин и девушек вырос. То есть, эти люди не говорят об интимной жизни, не интересуются ею и, практически, не занимаются любовью.

Откуда пошла такая тенденция и есть ли она в России, журналисты спросили у президента профессионального объединения врачей-сексологов Евгения Кульгавчука. Специалист с 20-летним стажем отметил, что наблюдает некую девальвацию интимной жизни, иными словами ее обесценивание. А причиной этого процесса мог стать интернет. По словам психотерапевта, до появления Сети психосексуальное развитие людей протекало более гармонично. Мальчики и девочки интересовались друг другом, ухаживали, томились в мечтах об интимной близости. Их отношения развивались поэтапно: сначала чисто платонический период, затем робкие прикосновения, потом эротика и так далее.

Но с появлением легкодоступной порнографии, считает специалист, эти этапы психосексуального развития у многих подростков стали искажаться. Пропало трепетное отношение к интимной жизни, которое прививалось литературой и той же «Камасутрой», в которой секс представлялся как нечто божественное, ведущее к счастью.

«Когда подросток видит порнографические клише, нарабатывает огромное количество комплексов, у него происходит некая девальвация. Более того, общество потребления к чему нас призывает? Меняй! Меняй машину, меняй телефон, меняй женщин, меняй мужчин! И в этом случае действительно способность любить несколько, наверное, утрачивается, — говорит Кульгавчук. — Вот знаете, есть так называемый синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. И вот у современных людей очень часто такое своего рода сексуальное СДВГ есть. То есть, людям очень сложно удерживать свое внимание на одном партнере. И все сложнее влюбляться. И многие из молодежи, я бы сказал, переели, еще не наевшись».

Специалист отметил, что в его практике были 20-летние здоровые физически парни, но признающиеся, в постельных делах им уже скучно, неинтересно. В обществе появилось целое направление асексуалов, которые осознанно отвергают интимную жизнь и проповедуют эти свои убеждения в социальных сетях. Врач подтвердил, что в какой-то степени действительно можно говорить о снижении сексуального напора в молодого поколения.