Не благодарить за свою красоту: Сябитова дала совет женщинам, как принимать комплименты

Ведущая посетовала на то, что российских мужчин никто не учит изящно восхищаться девушками.

Знаменитая телесваха Роза Сябитова дала женщинам очередной совет, на этот раз — о том, как нужно принимать комплименты от мужчин. По мнению соведущей «Давай поженимся!», реагировать на восторг со стороны сильного пола нужно с достоинством.

Она сравнила женщину с розой: восхищаться красотой цветка естественно, но если вы и есть тот самый цветок, то восторг от вашей красоты тоже естественен.

«Так и с мужчинами. Благодарите его за то, что сумел найти нужные слова, чтобы выразить свои чувства, а не за то, что вы красивы», — написала Сябитова.

Телеведущая посоветовала дамам не обижаться, если адресованные им комплименты покажутся недостаточно изящными. Она с сожалением констатировала, что российских мужчин словесному изяществу никто не учит. Вместо обиды лучше подыграть своему партнеру — такая женская хитрость может создать в паре прочную любовную связь.

В завершении поста Сябитова спросила у своих подписчиц, какой самый нелепый комплимент им приходилось получать от мужчины.

«Есть женщины более красивые, чем ты, есть более лучшие хозяйки, чем ты, есть более лучшие матери, чем ты, есть более лучшие любовницы, чем ты (даже шпагат в постели делали…), но тебя люблю я!» — процитировала в ответ одна из зрительниц.

А вам когда-нибудь говорили нелепые комплименты?