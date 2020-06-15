«Моему счастью нет предела!»: дочь Наргиз получила предложение от темнокожего бойфренда

14 июня певица Наргиз поделилась с поклонниками радостью своей семьи: молодой человек ее младшей дочери Лейлы сделал девушке предложение. Произошло это, когда пара смотрела запись концерта российской артистки в Нью-Йорке.

Известно, что зятем звезды станет темнокожий американец Трой Миллер, которого в семье Наргиз ласково называют Dayday. Лейла, отцом которой является певец Филипп Бальзано, уже продемонстрировала в Instagram заветное кольцо на пальце.

«Моему счастью нет предела! Порадуйтесь вместе со мной?» — написала Наргиз на своей странице, обращаясь к поклонникам.

Последние не заставили себя ждать и оставили под постом 49-летней артистки множество пожеланий счастья молодым.

Напомним, что у певицы трое детей от разных мужчин, все они живут в Америке. Старшая дочь Сабина подарила звезде «Голоса» внука Ноя. Ранее Наргиз призналась, что ее дети выросли в США и думают, что в России медведи ходят по улицам, а вокруг мафия.