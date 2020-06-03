«Ушла из семьи, потому что влюбилась»: приятель возлюбленной Жигунова вспомнил начало романа

Приятель возлюбленной актера Сергея Жигунова Виктории Ворожбит поделился деталями их романа. По его словам, в первый раз они увидели друг друга в 2017 году во время подготовки к приморскому фестивалю «Утро Родины».

«Роман с Жигуновым у Вики начался не сразу. А когда уже все завертелось, их встречи были тайными, потому что Ворожбит еще жила с мужем. Почему она ушла из семьи? Сильно влюбилась».

Приятель Виктории Ворожбит

Как отметил приятель Виктории, Жигунов был очень настойчив. Все время названивал «двойнику Анастасии Заворотнюк», как сегодня журналисты называют возлюбленную актера. Вскоре вездесущие журналисты застали, как Ворожбит и Жигунов выходили вместе из отеля, где, скорее всего, провели ночь любви. Они раструбили об этом на весь белый свет. Конечно, супруг Виктории Ворожбит обо всем узнал. Так и треснул казавшийся крепким брак женщины.

Отметим, что супруг не простил измену жене. Он объявил ей войну. Удалил со своего новостного портала все ее статьи с медийными персонами и известными людьми. Вскоре Виктор Суханов стал выпивать, но смог вовремя остановиться. Он в итоге уехал на какое-то время в Индию. Сейчас мужчина не пьет и ведет здоровый образ жизни. С бывшей супругой отношений не поддерживает, сообщает «Комсомольская правда».