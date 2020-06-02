Экс-возлюбленная принца Гарри призналась, что боялась остаться просто «чьей-то бывшей»

Британская актриса Крессида Бонас долгое время собиралась с духом, чтобы сделать рывок в своей карьере.

Бывшая девушка британского принца Гарри — 31-летняя актриса Крессида Бонас — рассказала журналистам, как трудно ей было выбраться из тени славы своего экс-возлюбленного. По словам, девушки, она долгое время боялась, что пожизненно будет носить клеймо it-girl (этим термином на западе обозначают светских львиц, известных, в основном своими романами, браками и разводами). Говоря по-русски, артистка не хотела навсегда остаться для публики только «чьей-то бывшей».

На самом деле, у Крессиды большие амбиции в кино, и после расставания с Гарри в 2014 году она стремилась, чтобы о ней заговорили, как об актрисе, а не просто о девушке принца. И лишь недавно Бонас это удалось: в начале 2020 года вышел мини-сериал «Убийство на ферме «Уайтхаус», в котором она хорошо сыграла женщину, страдающую шизофренией. Картина основана на реальном преступлении — убийстве целой семьи в Англии в 1985 году. Она вызвала большой ажиотаж в Великобритании и показала Крессиду, как достаточно сильную актрису. Теперь ей вполне открыта дорога в Голливуд.

Но перед этим успехом, Бонас несколько лет страдала от неуверенности в себе, которая подпитывалась ее статусом «бывшей принца». Девушка с трудом смогла сконцентрироваться на актерской карьере и ее фильмография до «Уайтхаус» была достаточно скромной. Но сейчас актриса говорит, что, наконец, поняла, чего хочет от жизни.

«Думаю, я стала увереннее и, к счастью, научилась не слишком заморачиваться на мелочах», — цитирует ее издание The Daily Telegraph.

Добавим, что у нее с Гарри сохранились дружеские отношения. Крессида даже присутствовала на свадьбе принца с Меган Маркл в 2018 году. Однако британская пресса активно муссирует слух о том, что состоявшаяся жена наследника престола не восторге от того, что бывшие возлюбленные продолжают общаться.

Напомним, в прошлом году Бонас тоже объявила, что выходит замуж. Ее избранником стал, агент по недвижимости, правда, аристократических кровей. Британское общество замерло в ожидании: придут ли Гарии и Меган на эту свадьбу в качестве ответного жеста вежливости.