«Ничего не выйдет»: Сябитова рассказала, с чего нужно начинать поиск второй половинки

По словам телеведущей, женщина должно хорошо представлять себе мужчину, которого ищет.

Знаменитая телесваха и владелица брачного агентства Роза Сябитова продолжает давать в Instagram советы дамам, как познакомиться с нужным мужчиной. Очередной ее пост посвящен тому, где найти своего избранника. Но перед тем, как определить «ареал обитания самца», ведущая настаивает, что женщине нужно провести работу над своими желаниями.

Звезда шоу «Давай поженимся!» ратует за системный подход в поиске второй половинки, поэтому советует определиться, чего дама ждет от своего мужчины, представить себе, как он выглядит, сколько зарабатывает, чем интересуется и так далее.

«Если вы не имеете об этом представления или никогда не задумывались над этими вопросами, то ничего не выйдет. И, даже если вы кого-то найдете, то мало кто из этих мужчин будут соответствовать вашим неясным ожиданиям», — пишет Сябитова.

Также она отметила, что для удачного знакомства важны поведение и образ самой женщины. По словам свахи, приятный в общении и уверенный в себе человек имеет большие шансы познакомиться, даже стоя в очереди к стоматологу.

А еще Сябитова подчеркнула, что знакомство – это возможность, а не результат. Второе зависит от того, как человек смог воспользоваться первым.