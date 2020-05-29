«Я в шоке»: старинный обряд первой брачной ночи в семье невесты взбесил жениха

В Сети активно обсуждают историю, рассказанную одним из пользователей портала Reddit. 23-летний парень спросил у других завсегдатаев сайта, как ему быть в довольно неловкой ситуации.
Суть в том, что молодой человек собирался жениться на своей 23-летней девушке в 2021 году. У нее очень большая и шумная семья, но в целом скромный парень посчитал их очень теплыми и заботливыми людьми. С некоторых пор жених стал замечать, что кузены его девушки как-то странно подшучивают над ним, говоря о предстоящей первой брачной ночи. При этом он был уверен, что семья его подруги знает о том, что между молодыми уже был секс.
Подколы родственников стали понятны, когда пара решила обсудить свою свадьбу и медовый месяц. Девушка заявила избраннику, что хотела бы провести брачную ночь в доме родителей, а не в дорогом отеле. Парень стал докапываться, почему это так важно, и узнал, что в семье его невесты есть старая традиция.
В первую брачную ночь новоиспеченные муж и жена идут вместе в спальню, чтобы там «консумировать» брак. Остальная семья при этом ждет за дверью комнаты, чтобы поаплодировать молодым, когда они выйдут, «сделав дело». Затем кусок простыни с брачного ложа отрезается и пришивается к большому гобелену, который хранится у матери невесты.
Парень был взбешен предстоящей перспективой и заявил, что ни за что не будет участвовать ни в чем подобном. Девушка сказала, что, если такие обряды для него неприемлемы, то тогда не стоило соглашаться на свадьбу. Также она предложила своему любимому просто притвориться в брачную ночь. С тех пор их отношения явно остыли, и теперь горе-жених просит совета в интернете.
«Я не знаю, что мне делать дальше. Я действительно люблю свою девушку, она — женщина, с которой я хочу провести жизнь, — пишет молодой человек. — Конечно, я в шоке, но она — весь мой мир. Но как я теперь должен обращаться с ее семьей и ориентировать в их «традициях»?»
Что бы вы посоветовали бедному жениху?