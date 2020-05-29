«Я в шоке»: старинный обряд первой брачной ночи в семье невесты взбесил жениха

В Сети активно обсуждают историю, рассказанную одним из пользователей портала Reddit. 23-летний парень спросил у других завсегдатаев сайта, как ему быть в довольно неловкой ситуации.

Суть в том, что молодой человек собирался жениться на своей 23-летней девушке в 2021 году. У нее очень большая и шумная семья, но в целом скромный парень посчитал их очень теплыми и заботливыми людьми. С некоторых пор жених стал замечать, что кузены его девушки как-то странно подшучивают над ним, говоря о предстоящей первой брачной ночи. При этом он был уверен, что семья его подруги знает о том, что между молодыми уже был секс.

больше по теме Британские молодожены ищут оператора, который снимет их первую брачную ночь Парочка предлагает 2000 фунтов стерлингов за два часа работы.

Подколы родственников стали понятны, когда пара решила обсудить свою свадьбу и медовый месяц. Девушка заявила избраннику, что хотела бы провести брачную ночь в доме родителей, а не в дорогом отеле. Парень стал докапываться, почему это так важно, и узнал, что в семье его невесты есть старая традиция.

В первую брачную ночь новоиспеченные муж и жена идут вместе в спальню, чтобы там «консумировать» брак. Остальная семья при этом ждет за дверью комнаты, чтобы поаплодировать молодым, когда они выйдут, «сделав дело». Затем кусок простыни с брачного ложа отрезается и пришивается к большому гобелену, который хранится у матери невесты.

Парень был взбешен предстоящей перспективой и заявил, что ни за что не будет участвовать ни в чем подобном. Девушка сказала, что, если такие обряды для него неприемлемы, то тогда не стоило соглашаться на свадьбу. Также она предложила своему любимому просто притвориться в брачную ночь. С тех пор их отношения явно остыли, и теперь горе-жених просит совета в интернете.

«Я не знаю, что мне делать дальше. Я действительно люблю свою девушку, она — женщина, с которой я хочу провести жизнь, — пишет молодой человек. — Конечно, я в шоке, но она — весь мой мир. Но как я теперь должен обращаться с ее семьей и ориентировать в их «традициях»?»

Что бы вы посоветовали бедному жениху?