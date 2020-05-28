В годовщину свадьбы Миранда Керр поделилась новыми фото с бракосочетания

Уже три года модель счастлива в браке с богачом, который моложе нее на 7 лет.

37-летняя австралийская супермодель Миранда Керр удивила своих поклонников. Отмечая годовщину своей свадьбы, женщина выложила в Instagram несколько polaroid-снимков со дня бракосочетания, которые раньше не публиковала в Сети, хотя прошло уже три года.

На фотографиях она запечатлена со своим мужем-миллиардером Эваном Шпигелем, известным, как создатель мессенджера SnapChat. Известно, что свадьба прошла в Калифорнии и была обставлена роскошно (посмотрите только на это море цветов), но гостей на ней было, по звездным меркам, совсем немного — не более полусотни человек.

С тех пор у пары родилось двое сыновей, одному сейчас два года, второму — 7 месяцев. При этом Миранда воспитывает еще и 9-летнего ребенка от Орландо Блума. Интересно, что модель повстречала своего второго мужа после того, как публично призналась в своей бисексуальности.

Напомним, Керр известна тем, что являлась ангелом Victoria’s Secret. Несколько лет она занимала лидирующие месте в рейтинге самых богатых моделей журнала Forbes. Но и сейчас, несмотря на двоих малышей и карантин, у красавицы полно рекламных контрактов. Совпадение ли: сразу после публикации новых фотографий со свадьбы она принялась рекламировать в «сториз» косметические средства.