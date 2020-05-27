«Хочется спокойствия и заботы»: Самбурская напомнила мужчинам о своем женском начале

Актриса и певица Настасья Самбурская написала пост в Instagram о мужчинах, которые ее раздражают. Речь идет о тех представителях сильного пола, которые отыгрываются на 33-летней артистке за собственные комплексы и неудачи. А причина тому — успех звезды и ее упорное желание добиваться новых высот.

Настасья подчеркнула, что в ее жизни нет большого и сильного «дяди», который окружил бы ее спокойствием и счастьем. К своим целям женщина пробивается с большим трудом. Но когда она устает от постоянной борьбы и хочет побыть слабой, тут же находятся мужчины, готовые самоутвердиться за счет дамы.

«Конечно, мне обидно и тяжело. Конечно, при всей своей активности, я в первую очередь женщина, и мне хочется спокойствия и заботы, при этом заниматься любимым делом, а не с мечом наперевес лезть в бой. Мне хочется спокойствия, и чем больше я его пытаюсь обрести, тем более жесткие условия мне создают, чтобы этого в моей жизни никогда не произошло», — пишет Самбурская. «Вот именно потому, что нет сильного «дяди», слабые мужики в работе на тебе и отыгрываются», — прокомментировала пост ее подруга, актриса Наталья Рудова.

Напомним, что исключительная красота и смелость Настасьи в свое время позволили ей крутить множество романов, некоторые из них получились скандальными. В последнее время звезда старается лишний раз не показывать своих кавалеров. В начале года женщина в слезах призналась поклонникам, что ее бросили. И, судя по всему, нового мужчину артистка пока еще не нашла.

А как вы думаете, почему находятся мужчины стремящиеся самоутвердиться за счет Самбурской?