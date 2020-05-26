«Я успокоился с тех пор, как женился»: Вуди Аллен рассказал, как молодая супруга изменила его

Четырехкратный обладатель «Оскара», режиссер Вуди Аллен рассказал журналистам о своем браке с Сун-и Превен. История отношений этой пары началась с громкого скандала, ведь девушка являлась приемной дочерью актрисы Мии Фэрроу, у которой был 12-летний роман с Алленом.

Артистка долго и со скандалами разводилась с мужчиной, обвинила его в растлении их приемной дочери, хотела оградить его от других детей. Но в 1997 году режиссер женился на новой избраннице, которая на 35 лет младше его, и с тех пор «утихомирился» в своей личной жизни.

«Я признаю, что когда наши отношения начались, в них не было особого чувства, — откровенно признался 84-летний Аллен изданию Daily Mail. — Для всех мы выглядели неправильной парой. Я был намного старше нее, а она была приемным ребенком. Остальному миру казалось, что мы просто будем эксплуатировать друг друга: якобы мне нужна ее молодость, а ей — мое состояние. Но это никогда не было так».

Режиссер отметил, что всю свою жизнь встречался с актрисами, но именно с Сун-и ему получилось построить нормальные отношения. Мужчина считал, что можно сходиться и расходиться сколько угодно раз, пока не повезет. И в итоге ему повезло. Пара удочерила двух приемных девочек, и сейчас Вуди по-настоящему счастлив в своей новой семье. Он открыто признается, что жена изменила его.

«Я успокоился с тех пор, как женился. Я избавился от многих своих невротических черт, хотя все еще боюсь туннелей и не люблю замкнутые пространства и лифты, — рассказывает легенда кино. — На самом деле, она не любит джаз или спорт, а мне не нравятся некоторые телевизионные шоу, которые она смотрит. Но мы договариваемся о гораздо большем: о воспитании детей, где жить и как взаимодействовать друг с другом».

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Добавим, что крайний фильм Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» вышел осень прошлого года и провалился в прокате из-за сексуального скандала, в котором режиссер оказался еще в 1992 году, когда его супруга Мия Фэрроу обвинила его в домогательствах к их приемной дочери Дилан. Выход картины совпал с усилением движения Me Too, которое вновь накалило ситуацию вокруг Аллена. Звездные актеры, снявшиеся в фильме, раздали свои гонорары в пользу общественных организаций.