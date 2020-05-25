«У меня никогда «не болит голова»: Крис Дженнер рассказала о личной жизни в 64 года

64-летняя бизнесвумен и телезвезда Крис Дженнер счастлива в отношениях со своим нынешним возлюбленным — 39-летним Кори Гэмблом. Об их романе женщина откровенно рассказала в свежем выпуске шоу «Семейство Кардашян».

Крис призналась, что считает своего молодого человека очень сексуальным. В компании с ним она забывает о своем возрасте и начинает хотеть интимной близости, будто находится в расцвете сил.

«Я не знаю, что происходит, но порой мне кажется, что со мной действительно что-то не так, потому что я всегда в настроении, я всегда готова. У меня никогда «не болит голова», — говорит женщина о своей личной жизни.

Дженнер отметила, что иметь секс в ее возрасте — это прекрасно, хотя ее многочисленные дочери и не одобряют ее романа с мужчиной, моложе нее.

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Напомним, Крис является, пожалуй, рекордсменкой по количеству рожденных ею светских львиц. Среди ее детей знаменитая Ким Кардашян и самый молодой миллиардер в истории Кайли Дженнер.

Сначала Крис была замужем за адвокатом Робертом Кардашяном (родила от него трех дочерей и сына), потом за олимпийским чемпионом по легкой атлетике Брюсом Дженнером (еще две дочери). Брюс после развода в 2015 году объявил себя женщиной и сменил имя на Кейтлин. Его бывшая супруга недолго оставалась одна и начала встречаться с темнокожим медиаменеджером Кори Гэмблом.