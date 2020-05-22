«Я могу дышать ею всю жизнь!»: Костюшкин трогательно поздравил жену с днем рождения

22 мая день рождения отмечает чемпионка России и мира по акробатике Юлия Костюшкина. Спортсменку и любимую супругу в Instagram трогательно поздравил певец Стас Костюшкин.

«Это просто поразительно, я могу смотреть на нее часами, я могу дышать ею всю жизнь! Я готов ради нее на многое, если не сказать, что на все. Я так хочу, чтобы это была правда, и по окончании жизни, мы слились в одно целое, и ко всем моим минусам, добавились все ее плюсы. Она — это вера, справедливость, высшая степень материнства, красоты, доброты и нежности. Она только моя, только моя», — написал 48-летний артист.

Именинница призналась в комментариях, что слова мужа засмущали ее, а значит для их пары «не все потеряно».

«Спасибо, это очень трогательно и важно для меня, знать такие твои мысли», — ответила Юлия.

Портал Teleprogramma.pro позвонил спортсменке с поздравлениями и узнал, как она отмечает свой юбилей в условиях самоизоляции.

«Мне весело. День рождения для меня не грустный праздник. Я жду гостей сегодня. Близкий круг друзей и маму, все здоровы, все были на карантине», — рассказала Юлия.

Именинница прокомментировал и трогательное поздравление супруга, опубликованное им в социальной сети.

«Всплакнула в подушку, — улыбнулась Костюшкина. — В этом году исполнится 16 лет, как мы вместе, и очень приятно спустя столько лет продолжать получать такие трогательные и эмоциональные слова от мужа».

Спортсменка, конечно, предположила, что завистливых людей такое выражение чувств в соцсетях может разозлить, но она верит, что хороших и позитивных людей в мире гораздо больше.