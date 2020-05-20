«Мы прошли долгий путь, детка»: Сара Джессика Паркер отметила 23 года счастливого брака

Актриса вышла замуж за Мэттью Бродерика в мае 1997 года.

Мы знаем Кэрри Брэдшоу, как женщину, которая долго не могла определиться со своим мужчиной. А вот сыгравшая ее актриса Сара Джессика Паркер обрела свое счастье всерьез и надолго.

19 мая артистка отметила уже 23-ю годовщину своего брака. В 1997 году она вышла замуж за актера Мэттью Бродерика, и с тех пор пара не была замечена в скандалах и попытках расстаться. Важную дату звезда «Секса в большом городе» подчеркнула совместной фотографией с супругом из семейного архива.

«Мы прошли долгий путь, детка», — написала Сара в Instagram и принялась принимать поздравления от поклонников.

Напомним, свадьба актеров прошла в Манхэттене, в лучших традициях «Секса в большом городе». У пары трое детей: 18-летний сын Джеймс и 11-летние дочери-близняшки Марион и Табита, рожденные суррогатной матерью.

Даже продолжительная самоизоляция, которая стала испытанием для множества браков, не пошатнула семейную идиллию Паркер и Бродерика. В одном из свежих интервью актриса рассказала, что на карантине супруги активно играли в игры, готовили еду и занимались домашними хлопотами.