Розу Сябитову упрекали в недостатке подозрительности к своему мужчине

Знаменитая телесваха Роза Сябитова поделилась со своими подписчицами в Instagram интересным наблюдение о мужской философии. Соведущая «Давай поженимся!» рассказала, что однажды во время выяснения отношений возлюбленный упрекнул ее в безразличии к нему. Мужчина сравнил Сябитову со своей бывшей женой, которая постоянно проверяла, на работе ли он, и могла неожиданно появиться в офисе, приходила на его деловые обеды и не пропускала ни одного корпоратива.

«Именно такое поведение заставляло его трижды подумать, когда он собирался соврать или поддастся искушению. Когда преступник знает, что за ним наблюдает полиция, он не идет на преступление — таким был аргумент моего мужчины», — пишет ведущая.

Суть в том, что именно такие действия супруги мужчина воспринимал, как свидетельство того, что женщина привязана к нему, глубоко ценит и стремится защитить их отношения. Сябитову удивила такая позиция, и она опросила на этот счет многих представителей сильного пола. Оказалось, что они лояльно относятся к подобному контролю со стороны своих дам — подобные проверки позволяют мужчинам держать себя в рамках приличия и не впадать в распутство.

В итоге владелица агентства знакомств заключила, что для большинства кавалеров проверки со стороны их второй половинки — это часть жизненной нормы.

А для вас нормально, когда женщина постоянно следит за своим мужчиной, или все-таки стоит уважать личное пространство партнера?