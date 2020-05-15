Более ста поцелуев: Бен Аффлек, Лионель Месси и их подруги снялись в клипе про любовь

В новом видео латинского рэпера трогательно целуются пары со всей планеты.

42-летний пуэрториканский рэпер Residente выпустил клип на песню Antes Que el Mundo Se Acabe («Прежде, чем наступит конец света»). Композиция посвящена любви, которая сильнее пандемии коронавируса, и с этой идеей артист создал видео, в котором множество пар из Южной Америки, США и Европы просто целуются в кадре. В описании под роликом сказано, что всего было отснято более ста поцелуев по всему миру.

Стоит отметить, что в этой романтической акции приняли участие не только поклонники рэпера, но и звезды первой величины.

На 1 минуте 58 секунде можно увидеть нежности футболиста Лионеля Месси и его возлюбленной Анотеллы Рокуццо.

На 2 минуте 20 секунде запечатлен поцелуй голливудского актера Бена Аффлека и его нынешней девушки — кубино-испанской актрисы Аны де Армас. Для съемки этого трогательного момента пара выезжала в пустыню у себя в Калифорнии.

На 2 минуте 56 секунде музыкант Рики Мартин целуется со своим мужем, художником Джваном Йосефом. Возможно, вы заметите еще кого-нибудь из знаменитостей.

Как вам идея рэпера? Тронула ваше сердце?