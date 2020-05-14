«Я не хотела покидать его»: девушка вышла замуж за парня, который спас ее в массовом расстреле

История любви, как в кино. Мужчина из Калифорнии и женщина из Канады поженились после того, как она спас ее во время массового расстрела людей.

Как пишет издание People, 30 сентября 2017 года Остин Монфор впервые встретил Шанталь Мелансон в загородном баре в Лас-Вегасе. Оба приехали в город на трехдневный музыкальный фестиваль. Кавалер решил «подкатить» к даме, но та его быстро отшила, так как отдыхала с подругами, к тому же ей не понравились его ковбойские сапоги. Но молодой человек не сдавался, он уговорил девушку на один танец. После они разговорились и нашли друг друга очень милыми. В итоге парню все-таки удалось заполучить телефон красавицы.

На следующую ночь, 1 октября, девушка пригласила нового знакомого на последний концерт на открытом воздухе. Они явились туда, но когда кантри-звезда Джейсон Олдин завершил свое выступление, с 32 этажа соседнего отеля раздалась серия выстрелов. Там 64-летний мужчина разбил окно своего гостиничного номера и начал палить в толпу из 22 тысяч зрителей. Танцующие сначала подумали, что это фейерверк, а потом поняли, что сейчас им придется спасать свою жизнь.

«Я чувствовал ответственность за Шанталь, — вспоминает Остин. — Она была со мной, а не со своими друзьями. Я понял, что должен вытащить нас оттуда. Я не позволил себе паниковать, чтобы она тоже сохраняла спокойствие». «Я помню, как лежала на земле и смотрела в глаза Остина, пытаясь понять, что происходит, — рассказала Шанталь. — Следующее, что я запомнила, как он держал меня за руку и мы бегали по всей территории, пытаясь добраться до безопасного места».

Жертвами той трагедии стали 59 человек и еще более 800 получили ранения. Но эта пара выжила. На следующее утро они распрощались и разъехались по домам. После нескольких месяцев переписки мужчина и женщина поняли, что полученный стресс накрепко связал их. Жуткое происшествие стало началом их любви.

«Я чувствовала себя в безопасности рядом с ним, я не хотела покидать его, — признала девушка. — Во многих отношениях он спас мне жизнь».

Недавно Остин и Шанталь зарегистрировали свой брак, но пышную свадьбу молодым пришлось отложить из-за эпидемии коронавируса. Но разве такой пустяк может расстроить после того, как удалось выжить под пулями?