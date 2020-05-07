На самоизоляции Брэда Питта часто стала навещать новая подруга

Голливудский актер Брэд Питт самоизолировался в своем шикарном доме в Калифорнии, и время от времени его бывшая жена Анджелина Джоли привозит к нему их общих детей. Однако, как узнали папарацци, между визитами ребят 56-летний мужчина тоже не скучает. К нему домой регулярно приходит его подруга — 31-летняя актриса Алия Шокат.

Инсайдеры рассказали изданию Us Weekly, что эта парочка стала много времени проводить вместе. Якобы Алия помогает актеру в его занятиях лепкой, и они просто друзья. Тем не менее, уж слишком часто ее стали засекать возле его дома.

Сообщается, что Шокат живет всего в 10 минутах езды от Питта и может спокойно прийти к нему пешком. Иногда они заказывают доставку пиццы и гамбургеров на дом, а иногда садятся в машину Брэда и едут кататься по побережью. Пикантности ситуации придает то, что Анджелина Джоли тоже живет по соседству, и когда-нибудь у нее может быть неловкая встреча с новой подругой бывшего мужа.

больше по теме Стало известно, кто научил Брэда Питта целоваться К тому моменту актеру было почти тридцать лет.

Напомним, Алия Шокат является звездой сериала «Замедленное развитие». Ее стали замечать на выставках вместе с Питтом в конце 2019 года. Возможно, это начало нового романа голливудского красавчика, который покорил сердца многих актрис.