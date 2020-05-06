«Лишены чувства «брошенности»: психолог прокомментировала жизнь Уиллиса с двумя женами

Голливудский актер Брюс Уиллис, наконец-то, воссоединился со своей женой-моделью Эммой Хеминг и их юными дочерьми. Супруга «Крепкого орешка» приехала к нему из Лос-Анжелеса в штат Айдахо, где мужчина находится в самоизоляции вместе со своей бывшей второй половинкой Деми Мур. Об этом сообщил Daily Mail.

В начале апреля публика была удивлена новостью о том, что звезда боевиков ушел на карантин со своей бывшей женой и ее взрослыми дочерьми. Семейство воссоединилось и весело проводило время в большом загородном доме, пока Америка боролась с коронавирусом. Достаточно пикантный момент, учитывая, что Уиллис уже больше десяти лет женат на другой женщине, которая осталась в самоизоляции в другой части страны.

Ситуацию разъяснила одна из дочерей актера, 28-летняя Скаут Ларю Уиллис. Девушка рассказала подписчикам в соцсети, что обе семьи Брюса — и прошлая, и нынешняя — изначально собирались уйти на карантин все вместе, но одна из маленьких дочек Эммы Хеминг проткнула ногу иглой, гуляя в парке Лос-Анжелеса. Из-за этого инцидента модель с юными наследницами не смогли сразу приехать в Айдахо, а потом ужесточились карантинные требования, и получилось, что Уиллис оказался разлучен со своей женой. Теперь же все большое семейство актера в сборе.

Однако многим поклонникам звезды до сих пор не понятно, как он так легко живет «на две семьи» — неужели никто никого не ревнует?

Прокомментировать подобные отношения Teleprogramma.pro попросила психолога Наталью Толстую.

«Помните такой сериал «Санта-Барбара»? Там все друг друга перелюбили, все друг к другу потом в гости ходили, помогали. Есть определенная категория людей, у которой напрочь «выключена» ревность, — сказала специалист. — Обычно это состоявшиеся личности. Они лишены чувства «брошенности». Адекватные люди, которые однажды пришли и сказали: «Слушай, ну закончилась любовь. У нас есть друг к другу уважение, благодарность, восторг от творчества — все, что угодно, кроме любви. Давай попробуем быть счастливыми друг без друга». И если они разошлись без скандала и спокойно поделили имущество, то они врагами и не останутся. Не все пары расходятся из-за предательства и измен».

Психолог добавила, что Уиллис и Мур — проверенные друг для друга люди и, в добавок, у них есть общие дети. В стрессовой ситуации для них вполне нормально искать поддержку в бывшем партнере, ведь их связывает уважение и одинаковое отношение к жизни.

Напомним, что в свое время Деми Мур была приглашена на свадьбу Уиллиса и Хеминг вместе со своим новым супругом.

Справка Teleprogramma

Наталья Владимировна Толстая — врач-психотерапевт, телерадиоведущая. Член Союза писателей России, автор более 20 книг, посвященных взаимоотношениям мужчин и женщин.