Нашла свое счастье: звезда «Американской истории ужасов» родила первенца в 45 лет

Актриса Хлоя Севиньи, у которой было множество романов, нашла, наконец, своего мужчину.

Большая радость в жизни американской актрисы Хлои Севиньи: в 45 лет женщина родила здорового ребенка, причем это ее первенец. 4 мая она вернулась домой из роддома с малышом на руках — фотографию опубликовало издание Daily Mail.

О том, что звезда «Американской истории ужасов», «Снеговика» и комедийного хоррора «Мертвые не умирают» беременна, стало известно еще в января. В Сети появилось множество фотографий артистки с округлившимся животом, вдобавок она сама поучаствовала в нескольких фотосессиях в интересном положении.

Известно, что отцом ребенка стал бойфренд Хлои — арт-директор одной из галерей Нью-Йорка Синиша Макович, с которым актриса встречается больше года. Эта пара не афиширует свои отношения, однако у них, безусловно, крепкая связь. В интервью журналу The Cut, для которого она недавно снялась обнаженной, Севиньи рассказала, как переживала из-за того, что Макович не сможет присутствовать на родах из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

«Мне сказали, что Синише, моему парню, может быть не разрешено прийти на роды. У меня была супер-паническая атака, и я безудержно плакала», — говорила актриса.

Потом, правда, выяснилось, что в роддомах Нью-Йорка нет такого запрета. Теперь же, после всех тревог, актрису можно поздравить с пополнением в семействе. Да и со счастьем в личной жизни тоже — в интервью она ярко расписывала, как ее бойфренд заботится о ней, пока она находится в положении.

Добавим, что ранее у звезды были романы с актерами Джейсоном Сигелом и Винсентом Галло, фронтменом группы Pulp Джарвисом Кокером и режиссером Хармони Корином, которому приписывают открытие ее таланта. Но в официальном браке артистка никогда не состояла.