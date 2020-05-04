«Люблю тебя!»: Петров поздравил Милославскую с днем рождения откровенным фото

4 мая свой день рождения отмечает актриса Стася Милославская. В этом году ей исполнилось 25 лет. И хотя в 2020-м у девушки должно быть много появлений на экране, главным поводом для новостей о ее персоне является роман с популярным актером Александром Петровым. Пара долго скрывала свои чувства, но в конце 2019-го мужчина раскрыл карты.

Накануне дня рождения возлюбленной 31-летний артист сделал трогательный пост в Instagram, назвав Милославскую «волшебством». Ну а в саму дату он сделал девушке (а заодно и поклонникам) необычный подарок: выложил в Сеть смазанное фото их поцелуя в губы. Очень смело для пары, которая не часто баловала фанатов совместными снимками.

«Стася, с днем рождения! Люблю тебя!» — написал Петров.

Поклонники в комментариях предположили, что фото сделано под водой. Некоторые пишут, что оно слишком откровенное для соцсетей.

Как человек творческий, Александр показывает очень красивые чувства по отношению к Стасе. Публика уже не один месяц гадает, поженятся ли эти двое или нет. Вопрос остается открытым, потому что в своих прошлых отношения — с актрисой Ириной Старшенбаум — мужчина тоже был весьма нежен и романтичен. Тот роман даже дошел до помолвки, однако черед два года пара объявила о расставании. Аккурат, когда в жизни актер появилась Стася…

Как вы считаете, получится ли у Милославской по-настоящему покорить сердце звезды кино или все снова закончится лишь красивыми признаниями?