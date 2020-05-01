«Нам нужны истинные моменты»: Сябитова рассказала о выборе между работой и любовью

Соведущая «Давай поженимся!» считает, что в большинстве случаев люди выбирают деньги, а не здоровые отношения.

Знаменитая телесваха Роза Сябитова написала пост о том, как работа мешает любви. Владелица агентства знакомств отметила, что в последние годы проблемы потребительского характера стали занимать в жизни людей гораздо больше места, а желание создать хорошие человеческие отношения стало старомодным. При этом множество мужчин и женщин говорят, что ищут любовь, но на самом деле тратят большую часть времени на заработок денег. К этому их подстегивает само общество, которое оценивает человека по его положению и богатству.

В результате этого любовь постоянно оказывается на втором плане, становясь лишь дополнением к «основной» жизни, считает Сябитова. По мнению ведущей, любовь и работа часто несовместимы, поэтому преуспеть и в той, и в другой сфере оказывается трудно — приходится делать выбор.

«А сейчас, как никогда прежде, нам нужны истинные моменты, которые помогут воспрянуть нашим измученным душам и снова внесут смысл в нашу жизнь», — резюмирует знаменитая сваха.

Похоже, она намекает на то, что в тяжелый период самоизоляции лучше сосредоточиться на отношениях со своей второй половинкой, нежели на зарабатывании денег, но напрямую об этом Сябитова не говорит.

А вам приходилось делать выбор между работой и любовью? К чему вы в итоге пришли?