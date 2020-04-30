Жена Уилла Смита заявила, что они с мужем заново учатся быть друзьями

Вот уже 23 года голливудский актер Уилл Смит счастлив в браке со своей женой — актрисой Джадой Пинкетт. И на публике эта пара светится счастьем. Внутри семьи же наблюдаются настоящие проблемы. Недавно супруга звезды вышла в эфир в своем шоу Red Table Talk на Facebook и призналась, что во время самоизоляции они с мужем поняли, что не знают друг друга. Сейчас пара заново учится быть друзьями, выстраивает свою интимную жизнь. По словам женщины, Уиллу еще предстоит полюбить себя, и ей тоже.

«Я вам скажу, это нечто — быть замужем за мужчиной двадцать с лишним лет и понять, что вы друг друга не знаете. В то же время ты понимаешь, что есть часть тебя самого, которую ты тоже не знаешь», — сказала Джада.

Актриса добавила, что спустя 23 года брака они со Смитом наконец-то стали строить взрослые отношения. Оба невероятно устали строить из себя идеальную пару на публике.

Добавим, что это второй брак популярного актера. Первый продлился всего три года, но от него у Смита остался сын. В новой семье у мужчины родились еще один сын и дочь. Все дети уже взрослые.