«Убеждена была на миллиард тысяч процентов!»: Бузова верила в брак с Тарасовым на всю жизнь

Ольга Бузова подробно рассказала о своих отношениях с мужчинами на шоу «Еще не вечер!» Елены Степаненко. Отвечая на вопросы ведущей, певица вспомнила, что всегда влюблялась первой и никогда не испытывала безответной любви.

«Все мои отношения были «раз и навсегда», — рассказала Ольга. — То есть каждый мой молодой человек… Их было, кстати, не так много, потому что я очень избирательная, и все мои отношения были длительные, серьезные, в каждых планировала выйти замуж…» «И ты считала, что они на всю жизнь?» — спросила ее Степаненко. «Убеждена была на миллиард тысяч процентов! — заверила в ответ певица. — Все знают мои отношения, потому что я их транслировала (в реалити-шоу и социальных сетях. — Прим. авт.)».

Бузова рассказала, что сначала была безумно влюблена в молодого человека, с которым жила в формате «Москва — Питер — Финляндия». А потом она полюбила своего будущего, ныне бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Развод с ним звезда «Дома-2» переживала очень сильно, потому что считала его родным человеком и знала, что эта любовь взаимна.

Но сейчас Ольга уже с легкостью говорит о прошлых чувствах, так как уже давно испытывает новую любовь.

«У меня своя жизнь. Я люблю сейчас! Когда ты любишь, все твое прошлое кажется просто опытом», — откровенно поделилась Бузова.

Напомним, в 2019 году в жизни певицы появился блогер Дава, который окружил ее любовью и романтикой. Поклонники этой пары ждут не дождутся, когда же звезды соцсетей объявят дату своей свадьбы.